Patrizia Mirigliani non ha un uomo accanto ed è questo il suo unico dispiacere. La patron di Miss Italia ha parlato anche di suo figlio al settimanale Oggi. “Sono orgogliosa del mio lavoro – ha detto Patrizia – Il mio unico dispiacere è di non avere un uomo accanto. Si dice che dietro un grande uomo c’è una grande donna. Dietro una donna affermata, invece, spesso non c’è nessuno. I maschi purtroppo vivono ancora la carriera delle donne come una minaccia”.

Suo figlio Nicola ha 28 anni e non è molto interessato al mondo di Miss Italia, proprio come fece lei con il padre Enzo quando le disse che un giorno il concorso sarebbe stato la sua vita. “Io ho reagito andando a Trento e per 12 anni ho fatto solo la mamma – ha detto Patrizia Mirigliani – Nicola invece ora lavora in un’accademia di trucco e fotografia. Questo mondo gli piace, ma per ora ha paura di confrontarsi con quello che hanno fatto la mamma e il nonno. Lo lascio libero, è giusto che si faccia le ossa fuori dalla famiglia. So che tornerà”.

L’edizione 2017 di Miss Italia andrà in onda il 9 settembre su La7 e a condurla ci sarà Francesco Facchinetti.