Pierpaolo Pretelli presto papà: l’ex velino di Striscia la notizia si tuffa nel mondo della moda

Pierpaolo Pretelli e la sua fidanzata Ariadna Romero diventeranno genitori per la prima volta molto presto. Il parto della sexy e splendida attrice, modella e showgirl cubana naturalizzata italiana è previsto in estate. L’ex velino del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, non vede l’ora di diventare papà!

Nel frattempo l’ex valletto di Striscia la Notizia si tuffa con determinazione e ambizione nel mondo della moda. E’ un modello molto apprezzato, testimonial di brand importanti e protagonista di alcuni cataloghi di rinomati marchi italiani.

Il suo percorso formativo nasce con la tv, ma continua nel mondo del fashion business. Anche la reginetta di Mediaset Barbara D’Urso lo ha spesso invitato a Pomeriggio 5 per il modo ironico di proporre i servizi che gli vengono richiesti, ma anche per il modo tutto suo di raccontarsi, affrontando sempre temi differenti: dall’estetica, alla cosmetica fino allo sport.

?? Un post condiviso da Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretelliofficial) in data: 18 Feb 2017 alle ore 10:47 PST

A luglio Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli realizzeranno il loro sogno d’amore e accoglieranno il piccolo Leonardo. Sul suo profilo Instagram, l’ex velino del tg satirico di Canale 5 ha condiviso una tenera foto che lo ritrae mentre bacia il pancione della compagna e ha scritto: “E lo so, sarai una mamma semplicemente speciale. Il momento più bello della mia vita lo condividerò con te amore Ariadna Romero… A luglio arriverà il nostro piccolo Leonardo”.

E lo so, sarai una mamma semplicemente speciale. Il momento più bello della mia vita lo condividerò con te amore @ariadna_romero .. A luglio arriverà il nostro piccolo Leonardo ?????? Un post condiviso da Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretelliofficial) in data: 15 Feb 2017 alle ore 02:03 PST

Auguri!