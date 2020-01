Ramona Badescu è rimasta incinta in modo naturale a 51 anni

Ramona Badescu è rimasta incinta a 51 anni. L’ex star del Bagaglino ha raccontato di averlo fatto in modo completamente naturale. Anche se aveva congelato degli ovuli e stava per iniziare il percorso per la fecondazione assistita alla fine sembra che non ci sia stato bisogno dell’intervento medico per realizzare il sogno di una vita.

In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna parlando di quando ha scoperto dal ginecologo che la cicogna aveva spiccato finalmente il volo ha detto: “Quando sono andata per iniziare la procedura mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane”.

Ramona Badescu ha ritenuto, forse dopo aver fatto dei test, di avere un’età biologica di 32 anni: “Anche se ho 51 anni, per l’età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana”.