Roberta Giarrusso incinta di una femmina: “Ho rischiato di perderla”

Roberta Giarrusso è incinta per la prima volta di una femmina. L’attrice, personaggio tv ed ex modella siciliana e il compagno Riccardo Pasquale diventeranno genitori per la prima volta molto presto. L’ex concorrente di Tale e Quale Show ha rivelato al settimanale Diva e Donna che ha rischiato di perdere la bimba che porta in grembo a causa di un’emorragia interna durante il primo mese di gravidanza mentre stava girando Sacrificio d’amore: “Ce l’abbiamo fatta! Lei è rimasta attaccata con le unghie e con i denti alla sua mamma“.

La prima figlia di Roberta Giarrusso si chiamerà Giulia. Perché? “E’ un nome che mi porta fortuna e piace a entrambi – ha confidato l’attrice a Diva e Donna – In molti ruoli ho avuto quel nome e mi ha sempre ispirato l’idea di una donna forte e sensibile, come vorrei fosse mia figlia”.

Roberta Giarrusso e Riccardo Pasquale stanno insieme da un anno. “E’ stato Riccardo a chiedermi di avere un figlio – ha svelato l’attrice ed ex modella al settimanale – Io ero spaventata. In realtà, è venuto tutto naturale, mi sono solo lasciata andare a vivere la nostra storia d’amore che è stata un colpo di fulmine”.

La cicogna è già in volo e molto presto formeranno una famiglia. Auguri!