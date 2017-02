Sabrina Salerno racconta la sua vita lontana dalla tv

Sabrina Salerno è scomparsa dalla televisione italiana e dalle scene da diversi anni. L’icona sexy degli anni ’80 è felicemente sposata con Enrico Monti dal 2006 e ha un figlio Luca Maria, nato nel 2004. La famiglia vip vive a a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. La cantante di Sexy Girl e Boys (Summertime Love) ha raccontato un aneddoto sul suo periodo d’oro degli anni ’80: “Ero incosciente, giovane. Sembravo una tigre, ma morivo di paura: ansia, attacchi di panico prima di salire sul palcoscenico. Ero depressa, cupa. Mi sentivo vecchissima. A 24 anni, dopo il successo e le tournée in Sudamerica, al culmine del successo, dall’alto di 20 milioni di dischi venduti, non ce l’ho più fatta. L’esaurimento nervoso mi ha messo a terra”.

La cantante, showgirl e attrice originaria di Genova ha poi spiegato di aver rifiutato di partecipare a diversi reality show: “Si fanno solo reality show: me li hanno offerti tutti… L’Isola, il Grande Fratello… io non riuscirei mai ad andarci”. Ma la sua carriera di popstar all’estero prosegue senza soste: “Dal 2012, ogni anno, in Francia, faccio la tournée RFM party. Sono dei concertoni – ha sottolineato l’artista -, con più star negli stadi. A Parigi c’erano 70mila spettatori”.