Sarah Nile è diventata mamma per la prima volta del piccolo Noah. L’ex concorrente del Grande Fratello e showgirl ha partorito il 9 aprile scorso. Sia la neo mamma sia il baby vip stanno bene. Suo marito, l’imprenditore Pierluigi Montuorio, è al settimo cielo.

Sarah Nile con il primogenito – Foto: Instagram

Tantissimi i messaggi di auguri per la coppia. L’ex gieffina ha ringraziato tutti mediante un lungo post condiviso con i suoi follower di Instagram: “Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande… Volevo ringraziare mio marito, le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta in qualsiasi caso, volevo ringraziare tutte le cliniche e i medici dal primo all’ultimo che mi hanno seguita e indirizzata in questo percorso così lungo e tortuoso”.

“Volevo ringraziare me per la costanza, la determinazione e la forza che mi ha spinta ad arrivare alla meta – ha sottolineato l’ex gieffina -. Volevo ringraziare te, Noah, per aver reso le nostre vite ancora più magiche”.

Ci sono stati problemi durante la gestazione, ma ha preferito non scendere nei dettagli: “Nulla è andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto di stamattina, ma non importa minimamente perché l’essenziale adesso ce l’ho tra le mie braccia”.

Per poi concludere: “Ho perso tante battaglie ma ho vinto la mia guerra!!! Donne, mogli, mariti, fidanzati, non smettere mai di lottare e di crederci!”.

Auguri ai neo genitori e un caloroso benvenuto al piccolo Noah anche da parte della nostra redazione. Congratulazioni!