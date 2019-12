Simona Ventura ha criticato la giovane e sexy collega sportiva Diletta Leotta durante la sua recente ospitata al programma Tv Talk. SuperSimo senza mezzi giri di parole ha fatto intendere il motivo per cui la trova poco credibile e autorevole.

La star tv Simona Ventura ha dichiarato: “Il problema non è diciamo la coscia fuori, che io ledo con ironia. La trovo una splendida ragazza. Il problema è la credibilità e l’autorevolezza. Se io fossi andata sui campi di calcio vestita in un certo modo… Tenevo una cosa consona a quello che stavo dicendo, altrimenti perdevo di autorevolezza”.

Facendo un paragone con le conduttrici odierne, SuperSimo ha affermato: “Sono stata fortunata rispetto alle ragazze di oggi, perché ho fatto la gavetta. Ho avuto un gradino alla volta per fare queste esperienze. Queste ragazze, buon per loro, però non fanno nessun tipo di gavetta e hanno più difficoltà, ed è più facile che possano cadere nel tranello dell’inesperienza e della non conoscenza”.

Riferendosi poi proprio alle foto postate da Diletta Leotta sui suoi account social sottolinea: “Permettimi, però è anche il tipo di foto che fa… Se fai un certo tipo di fotografie…. Se vai per quei mari, vorrei dire, quei pesci trovi… Non dico che l’abito fa il monaco, però dico che l’autorevolezza si ottiene anche affrontando determinate realtà con una credibilità…”.