Soleil Sorgé sulla rottura con Jeremias Rodriguez: “Ci siamo lasciati da un po’, sono felicemente single”

Soleil Sorgé ha confermato la rottura con Jeremias Rodriguez su Instagram Story. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è felicemente single. Poi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiesto rispetto e privacy a tutti.

Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez – Foto: Instagram

Soleil ha asserito: “Nonostante io non ami parlare della mia vita privata né ne trovi assolutamente il senso o il bisogno, strappiamo il cerotto: io sono single, assolutamente e felicemente, io e Jeremias ci siamo lasciati da un po’. Come in ogni storia a cui si tiene, si prova fino alla fine, ma ci sono situazioni malsane, rapporti destinati a finire, e così è stato!”.

I fan dell’ex coppia vip si dividono. E voi che cosa ne pensate?