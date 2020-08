Stefano Accorsi e Bianca Vitali sono diventati di nuovo genitori: è nato il piccolo Alberto. Si tratta del secondo figlio per la bellissima coppia vip del jet set nazionale. Il famoso e popolare attore ha annunciato la nascita del figlio via social con uno scatto in bianco e nero che immortala la manina del baby vip. La dolcissima e tenerissima foto social è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Benvenuto Alberto!”. Boom di like, condivisioni e commenti per il post social di Accorsi.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno un altro figlio, che è nato nel 2017, Lorenzo. Il sex symbol del cinema italiano è padre di altri due figli avuti dall’ex compagna, la celebre attrice francese Laetitia Casta: Orlando, 13 anni, e Athena, 10.

I fan della coppia vip del jet set nazionale sono al settimo cielo. Congratulazioni ai genitori vip e un caloroso benvenuto al piccolo Alberto anche da parte della nostra redazione. Auguri!

