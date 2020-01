Stefano Bettarini attacca Gerò Carraro in tv: “Ha messo contro me e Simona”

Stefano Bettarini ha attaccato Gerò Carraro al programma tv di Real Time, Rivelo, rivelando che ha messo contro lui e l’ex moglie Simona Ventura.

“Ci ha messi contro – ha dichiarato l’ex calciatore della Sampdoria -, in un certo qual modo. Il suo modo di porsi e di metter bocca nel nostro rapporto, che non gli competeva. Una persona deve entrare in punta di piedi, deve voler bene ai figli non suoi come se lo fossero. Questo attrito non giovava ad avere un buon rapporto con la mia ex moglie e a fare in modo che questa famiglia allargata potesse funzionare”.

L’ex naufrago vip ed ex inviato dell’Isola dei famosi è tornato a parlare del divorzio da SuperSimo: “Al GF Vip dissi che non riuscivo a superare la separazione, il divorzio, perché comunque per me è stato un lutto. Ho sofferto io, hanno sofferto i miei figli. Me la sono portata dietro per tanto tempo. Il lutto è una cosa molto più tragica, però io l’ho vissuta in maniera devastante”.

Per quanto riguarda i suoi presunti tradimenti, svelati proprio dallo sportivo nella Casa del Grande Fratello Vip, Bettarini ha asserito: “Le mie dichiarazioni sui tradimenti reciproci durante il matrimonio con Simona Ventura? Lì hanno voluto cavalcare l’onda dicendo che i tradimenti erano stati durante il matrimonio, ma in realtà, quando feci i nomi, erano tutte storie avvenute dopo la separazione“.