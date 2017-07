Valeria Marini flirta con un attore spagnolo

Valeria Marini ha trovato un nuovo amore? La star tv italiana è di nuovo in love? L’indiscrezione si è diffusa alcuni giorni fa quando la Valeriona nazionale è stata immortalata in atteggiamenti complici con l’affascinante attore spagnolo Francisco Ovalle all’Ischia Global Film Fest. L’ex moglie di Giovanni Cottone e Francisco Ovalle si sono scatenati in pista, ballando il tango, sulla terrazza a mare del resort Mezzatorre. Si sono conosciuti tramite amici in comune. L’attrice Antonella Salvucci ha ricoperto il ruolo di “dottoressa Stranamore”.

Dopo la serata, Valeria e Francisco si sono allontanati in taxi per un panino e champagne sul lungomare di Forio. Poi sono stati inseguiti dai flash fino al Sorriso Resort, dove la star tv Valeria Marini è stata ospite nella suite messa a disposizione di Antonio Impagliazzo.

In seguito sono stati avvistati su uno yacht di amici di lui.