Vera Gemma e Jeda: la sorella dell’attrice svela com’è nata la loro relazione

Vera Gemma e Jeda si amano e la differenza di età tra la nota attrice e il manager di musica trap non incide minimamente sulla loro storia. Tra loro ci sono ben 28 anni di differenza. La loro relazione è sempre al centro del gossip nazionale. Ma com’è sbocciato il loro amore?

Questo argomento è stato affrontato dalla sorella di Vera Gemma durante l’ultima puntata di Non è la D’Urso. La sorella Giuliana ha rivelato: “Mio cognato è un ragazzo molto carino e simpatico, responsabile, a me piace. A me non interessa della differenza d’età. Poi io dai 35 ai 45 anni sono stata per 10 anni con un ragazzo più giovane di me di 15 anni – ha proseguito Giuliana -, on capisco perché le persone continuino a stupirsi di queste cose. Adesso sto con un uomo che ne ha 15 anni in più”.

Giuliana ha poi aggiunto: “Per 9 mesi Jeda ha corteggiato Vera Gemma, 9 mesi intensi in cui le ha dedicato canzoni, le ha scritto. In pieno lockdown. È stato bravissimo a entrare nelle sue grazie, e poi si è trasferito a Roma a casa di lei. Maximus il figlio di Vera si divide tra casa mia e la sua, dove lo accudisce Jeda. Lui è bravissimo fa da tato al bambino”.

Al cuor non si comanda…