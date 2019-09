Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono diventati genitori per la prima volta lo scorso mese, ma la notizia è stata annunciata soltanto alcuni giorni fa dal conduttore radiofonico e giornalista di gossip Gabriele Parpiglia.

“La bella notizia è che Federico Bernardeschi, calciatore della Juve e della Nazionale nonché persona strepitosa, qualche mese fa in gran segreto – ha dichiarato l’autore tv a Radio Deejay – con grande rispetto per una privacy voluta con forza, è diventato papà per la felicità della sua compagna Veronica”.

L’ex concorrente della decima edizione del Grande Fratello e il calciatore della Juventus e della Nazionale italiana si sono fidanzati nel 2015, poi si sono separati temporaneamente nel 2017 salvo poi tornare di nuovo insieme e in piena estate sono diventati genitori per la prima volta.

Auguri!

Redazione-iGossip