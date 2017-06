Aida Yespica e l’imprenditore Enrico Romeo si sono detti addio. L’ha annunciato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi al settimanale di gossip Chi. La showgirl e modella venezuelana è davvero sfortunata in amore. La sexy soubrette ha parlato a cuore aperto della fine della sua storia d’amore con Enrico Romeo.

“Io ed Enrico ci siamo lasciati – ha asserito Aida alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini – Un litigio è seguito a un litigio, che è seguito a un litigio… Con gli uomini sono davvero sfortunata. So già cosa dirà certa gente. Ma è facile giudicare da fuori. La verità è che nessuno può conoscere realmente le fragilità che tutti noi abbiamo. Così dinanzi all’ennesimo brusco stop, ho deciso di prendere un aereo, volare a Miami dall’unico, vero, grande amore della mia vita, mio figlio Aron”.

La sensuale mamma vip venezuelana, che sogna di regalare un fratellino o sorellina al primogenito Aron, ha spiegato i motivi della rottura con Enrico Romeo. “Ormai sono rodata – ha affermato la star del Bagaglino – Conosco quando una storia fa acqua. All’inizio è tutto bello, sai, poi stai con la Yespica e la tratti da Dio. Poi subentra il quotidiano. Non sono più una ragazzina. Sono una donna alla ricerca della sua felicità. Perché la felicità deve esistere da qualche parte. Sì, sono una mamma innamorata del proprio bambino e sono anche una donna e una donna ha voglia che qualcuno provi qualcosa di forte per lei. Insomma, voglio sentire il guscio e la protezione”.

Quasi certa la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2. “Sarei sciocca a dire che non mi interessa – ha asserito la mamma vip – Credevo che nella mia vita non avrei mai più dovuto fare tv. Invece, bisogna saper ricominciare. E io ricomincerei anche da un’esperienza come il reality e sa perché? Si dice che dietro l’opportunità, ci sia l’occasione. Io sono qui, in attesa di quell’occasione”.