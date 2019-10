Alan Fiordelmondo e Maurizio Sorge affossano Taylor Mega e Giorgia Caldarulo: “Storia finta per andare in televisione”

Alan Fiordelmondo e Maurizio Sorge hanno definitivamente affossato Taylor Mega e Giorgia Caldarulo perché hanno inscenato questa finta storia d’amore lesbo per andare in televisione e finire sui giornali di gossip, o meglio come direbbe la vamp di Uomini e Donne per “business”.

Dopo Giorgia Venturini e Megghi Galo, anche i due famosi paparazzi hanno smascherato del tutto questo finto scoop creato a tavolino per attirare l’attenzione dei media. C’è però da dire che non è né il primo e né sarà l’ultimo, ne siamo certi. Queste colossali bufale del gossip continuano a fare presa su alcuni programmi tv di Mediaset.

Ieri a Pomeriggio 5 il paparazzo Alan Fiordelmondo ha ribadito che la finta liaison lesbo di Taylor Mega e Giorgia Caldarulo è soltanto una trovata pubblicitaria.

“Non ci sono altre foto di Giorgia e Taylor in altri settimanali – ha detto Alan -. Nell’ambito dello spettacolo è una perfetta sconosciuta. Finta fidanzata, finto lesbo. Taylor Mega è diventata famosa un anno fa per un posato in cui ha rivelato di essere la fidanzata di Briatore. Taylor Mega si è dimenticata di dire che lui corteggiava la sorella e che lei è stata un ripiego. Si è attaccata, poi, al tram di Gianluca Vacchi che le ha pagato il biglietto per raggiungerlo a Miami. Da qui si capisce la sua credibilità”.

L’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo ha replicato: “Non posso fare un video con la mia fidanzata? Io ultimamente ho evitato di pubblicare stories con Taylor, ricevevo insulti pesanti, perché non ce la facevo più. (a Fiordelmondo) Sei ridicolo come tutti gli hater”.

Fiordelmondo ha prontamente replicato: “Dovresti chiedere scusa alla tua famiglia che hai messo in mezzo senza motivo. Tu sei lesbica per interessi. Questo è un servizio finto. Loro non sanno più come venire fuori”.

Anche il celebre paparazzo Sorge ha fatto a pezzi tutti questi pseudo-vip che inventano finti scoop e finte storie d’amore per finire nei salotti tv e sui giornali di gossip: “Stiamo parlando di gossip di quint’ordine. Coccia non lo conosceva nessuno se non si fidanzava con la senatrice Pezzopane. Queste sono mezze cose per andare in televisione. Questa ragazza, bella come ti pare, quando sarebbe andata in tv se non fosse stata con Taylor Mega? Che tra l’altro ha altri gusti sessuali”.

Caldarulo ha poi replicato alle critiche della sua ex amica Megghi Galo: “Lei è una mia ex amica. Sono rimasta delusa da questo comportamento. Se abbiamo chiuso qual è il senso che tu vieni qua. A lei non ho mai fatto niente. Le ho confidato che stavo pensando a frequentare una ragazza… è una falsa. Ma quanta cattiveria perché viene a parlare male di me qui?”.

Fiordelmondo ha asserito: “Siete credibili come i soldi del Monopoli. Sei in difficoltà. Sfilati da questa situazione”. Il fotografo ha dei documenti esclusivi, da una fonte autorevole, che testimonierebbero la cattiva fede delle due ragazze: “Contro i dati di fatti non si può replicare”.

