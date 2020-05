Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta di una femmina

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta di una femminuccia. La showgirl ed ex modella ceca ha annunciato la bellissima notizia sui social. La baby vip è nata a Torino con due settimane di anticipo. Sia l’ex conduttrice delle Iene sia la piccola stanno bene. Il nome della principessina non è stato reso noto.

La mamma famosa Alena Seredova ha pubblicato la prima foto della sua piccolina o meglio un dettaglio, la manina che stringe le dita della mamma dove si vede un anello con la scritta “Mom” che dice tutta la dolcezza del momento.

La soubrette ha accompagnato il dolcissimo e gentile scatto con la seguente didascalia: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”. Moltissimi gli auguri social dei follower e degli amici vip: da Melita Toniolo a Giovanni Ciacci, da Melissa Satta a Justine Mattera.

Per Alena si tratta del terzo figlio, dopo i primi due maschietti avuti dall’ex marito Gianluigi Buffon: David Lee e Louis Thomas.

Durante alcune dirette Instagram recenti, l’ex moglie di Buffon aveva confidato ai suoi numerosi follower: “Fino al 3 giugno non possono venire i miei genitori, in questi due mesi e mezzo però ho accettato la situazione. Penso sia giusto che nel momento in cui ci vengono date delle regole dobbiamo accettarle, magari non ci piacciono però penso che siano fatte per il nostro bene”.

Congratulazioni ai genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola principessa anche da parte della nostra redazione. Auguri!