Alessandro Calabrese e Lidia Vella non sono tornati insieme! L’ex concorrente romano pluritatuato del Grande Fratello e l’ex concorrente siciliana del GF non sono di nuovo una coppia. Il rumor sul presunto ritorno di fiamma si era diffuso in Rete nei giorni scorsi dopo che l’ex corteggiatore dell’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini era stato immortalato insieme con l’ex fidanzata ad alcuni eventi e feste. In realtà tra Alessandro Calabrese e Lidia Vella non c’è più amore ma solo un rapporto civile, dopo essersi chiariti. L’ha precisato Lidia durante un’intervista a Non succederà più, il programma di Giada di Miceli in onda su Radio Radio.

L’ex compagna dell’ex concorrente del Grande Fratello 14 Alessandro Calabrese ha spiegato in diretta radiofonica: “Le ultime foto che ci ritraggono sono di un evento al quale abbiamo partecipato insieme. Spesso capita che ci invitano agli stessi eventi, senza contare che abbiamo amici in comune. Non siamo tornati insieme ma ci siamo chiariti”.

L’ex fidanzata dell’ex gieffino Alessandro Calabrese, Lidia Vella, ha ricordato la rottura della loro relazione d’amore decisa di punto in bianco dal simpatico e divertente romano, che aveva subito deciso di corteggiare l’ex tronista Sonia Lorenzini a Uomini e Donne. Per Lidia è stato un brutto colpo!

“Quello che ho subito non lo dimenticherò mai – ha sottolineato l’ex gieffina siciliana -, difficilmente penso che potrò dimenticare. Ma non mi piace portare rancore né chiudere rapporti con nessuno”. L’ex concorrente del GF ha poi escluso categoricamente un ritorno di fiamma con Alessandro. Perché? “Non sono innamorata di Alessandro – ha asserito Lidia -, ora penso a vivere giorno dopo giorno”.

