Alessia Macari e Oliver Kragl si sposano? Matrimonio in arrivo per la vincitrice del Grande Fratello Vip 1 e il neo calciatore del Crotone? L’ex Ciociara di Avanti un altro è davvero entusiasta e felice della sua love story con l’esterno sinistro, ma può giocare anche come terzino sinistro o centrocampista centrale, Oliver Kragl. Ma le nozze non rientrano nei progetti imminenti della bombastica showgirl.

L’ex amica vip dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi Paola Caruso ha dichiarato al settimanale di gossip Chi che il matrimonio può attendere!

“Non adesso – ha asserito la fidanzata di Oliver, Alessia Macari – Siamo troppo giovani. Lui vorrebbe sposarsi anche subito, ma per me è troppo presto”. Esclusa al momento anche la convivenza: “No, lui abita a Frosinone e io a Roma, naturalmente, ma quando non siamo in vacanza ci vediamo spesso, non è poi così lontano. Va bene così. Almeno per ora”.

Al tempo stesso non ha nessuna intenzione di lasciare il mondo della tv e dello spettacolo per dedicarsi alla musica. “Assolutamente no – ha detto l’ex gieffina – Diciamo che Tale e quale show sarebbe per me la trasmissione ideale. Però, come cantante, punto a Sanremo, come tutti nel mio campo”.

Nonostante le diverse origini, Alessia e Oliver hanno raggiunto un equilibrio di coppia davvero invidiabile: “Sì, non ci crederà, ma irlandesi e tedeschi vanno d’accordissimo. L’ho sempre cercato uno come lui. Siamo uguali”.

Intanto qualche giorno fa l’ex calciatore del Frosinone ha ufficializzato il suo trasferimento al Crotone sulla sua pagina Facebook: “Ciao ragazzi… Ora è ufficiale che sto tornando di nuovo in Serie A…Vado al FC Crotone… Sono molto felice, dimostrerò a tutti quanti valgo è darò il massimo! Ora mi sto preparando per essere in forma per la nuova stagione… Ringrazio il presidente Stirpe e l’intero club del Frosinone per il tempo e le emozioni che mi hanno fatto provare – ha continuato -, per l’accoglienza e tutto il calore dimostrato dai tifosi del Frosinone! Grazie a tutti i miei fan e le persone che ho avuto modo di conoscere in questa meravigliosa città e che mi hanno accolto come un ragazzo nato e cresciuto in questa bellissima terra… grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato nei momenti belli e brutti passati qui… sono così felice di aver incontrato un sacco di belle persone… Spero che le persone che parlano male di me si ricredano anche se a me non interessano le critiche che non sono costruttive… ora pensò solo alla nuova esperienza che mi aspetta nella città di Crotone che mi accoglierà, sono pronto a tornare e sono carico per questa nuova stagione e per questo fantastico club! Ciao Frosinone”.

Auguri!