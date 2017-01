Alessio Lo Passo ha duramente e giustamente criticato il cast dell’Isola dei famosi 2017. I fan del reality show di Canale 5, che a partire dal 30 gennaio sarà condotto per la terza volta consecutiva dalla star tv Alessia Marcuzzi, sono piuttosto delusi e amareggiati perché i vip presenti nel cast sono davvero pochissimi. Gli altri sono perfetti sconosciuti che avrebbero potuto partecipare a una classica edizione del Grande Fratello (nip). Il popolo della Rete è scatenatissimo. Dopo le feroci proteste e polemiche di Striscia la notizia e di tanti personaggi famosi contro le truffatrici Wanna Marchi e Stefania Nobile, Mediaset ci ha ripensato e le ha escluse dal cast. L’attore e comico Andrea Roncato ha rinunciato e ha rifiutato l’offerta di Mediaset: “Ho visto l’elenco dei concorrenti, e non capisco perché si chiami l’Isola dei famosi. Non si tratta di persone conosciute – ha detto Andrea all’Adnkronos -, non c’entrano niente né con i famosi né con lo spettacolo: in realtà si va all’Isola per i soldi, diciamolo chiaro”.

L’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessio Lo Passo è attualmente imprenditore nel settore moda e da alcuni giorni ha aperto il suo primo studio di tattoo a La Spezia. “Mi sarebbe piaciuto molto partecipare – ha confessato Alessio – perché amo le sfide, amo mettermi in gioco, alla prova… non mi sono mai piaciute le cose semplici… e quella sarebbe stata per me una bella prova soprattutto a livello umano… come lo fu in passato Uomini e Donne a cui devo molto per avermi fatto crescere a livello umano. Sai quando all’improvviso ti ritrovi in un mondo nuovo non è facile, soprattutto per un ragazzo come me normale”.

L’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne Alessio Lo Passo ha poi ammesso: “Avrò sempre un bel ricordo di Maria De Filippi che mi ha fatto crescere molto e ha cambiato quel mio carattere a volte molto impulsivo. Sai penso spesso al mio percorso fatto a Uomini e Donne… sono stato perfetto nel corteggiamento e un disastro durante il trono… Peccato… ero stato fortunato ad essere preso senza alcuna spinta e senza raccomandazioni. Ho questo rimpianto che mi porto dentro soprattutto perché vedo gente che ha fatto molto ma molto meno di me andare avanti magari solamente perché sanno vendersi bene… Io purtroppo sono andato sempre avanti con le mie forze – ha spiegato Lo Passo -, senza cadere a compromessi, senza leccate e senza fingere… Ma vedo bene che va avanti solo questa gente purtroppo, sia chiaro che io non sono nessuno, ma avendo fatto 2 anni di Uomini e Donne, mi sento più famoso di tanti che vedo in televisione in vari reality… Tante persone che non hanno fatto mai nulla in televisione – ha sottolineato Alessio -, nulla inerente al mondo dello spettacolo, si ritrovano in un programma chiamato L’Isola dei Famosi”.

“Molto amici e fan mi girano ogni giorno foto di concorrenti dell’Isola dei famosi 2017 – ha proseguito l’ex tronista – Di famoso vedo bene poco sinora… A parte Raz Degan, Eva Grimaldi, per il resto vedo gente sconosciuta fatta passare come famosissima…Pseudo modelli, pseudo cantanti, Pseudo blogger… Mi chiedo solo con quale criterio scelgono i personaggi famosi… Non voglio pensare che vanno avanti solo persone raccomandate, o vengano fatti favoritismi perché sarebbe brutto prendere in giro milioni di persone che seguono questi reality spendendo soldi anche per televoti ecc. Sia chiaro che io vivo di altro, dopo 4 anni a Monza ho lasciato il negozio per avvicinarmi a casa per motivi famigliari, da una settimana ho inaugurato uno studio di tattoo (J TATTOO La Spezia), entro l’anno c’è l’aspettativa di riaprire un negozio d’abbigliamento a Milano… Però a 33 anni ho tutte le carte in regola per partecipare benissimo a ogni tipo di reality, con tanti fan che ogni giorno mi chiedono di tornare in televisione, sono perplesso e non capisco questo meccanismo… Mandassero gente famosa e non gente sconosciuta solo perché amico di… parente di… o che scende a compromessi con…”. Nonostante tutto Alessio ha dichiarato che come ogni anno seguirà l’Isola perché l’affascina e gli fa ricordare le sue origini.

L’Isola dei famosi 2017 deve ancora iniziare, ma ha già scatenato tantissime polemiche, proteste e critiche al vetriolo!