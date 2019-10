Alex Belli e Delia Duran aggrediti dall’ex fidanzato della modella: lo sfogo social dell’attore

Alex Belli e Delia Duran sono stati aggrediti dall’ex fidanzato della modella e attrice venezuelana, diventata famosa in Italia per aver recitato in diverse fiction di successo. L’ha rivelato il bellissimo e sensuale attore in alcune Instagram Stories. Che cosa è esattamente successo? Perché c’è stata questa furiosa lite sfociata in aggressione?

L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Alex Belli, non ha fornito dettagli su quanto accaduto, ma ha solamente dichiarato ai suoi follower di Instagram: “C’è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo”.

Un follower di Belli ha domandato: “Ti ho visto l’altra sera al Pronto Soccorso, come sta Delia?”. Il modello Alex Belli ha risposto che la modella per fortuna sta bene in quanto ha riportato “solo una slogatura al polso e qualche ematoma“.

La coppia vip, che è tornata più unita che mai dalla partecipazione al reality Temptation Island Vip, è apparsa nonostante tutto felice e serena sui social a cena con amici, segno che il brutto episodio è solo un ricordo.

Molti follower hanno ipotizzato che l’aggressore possa essere stato l’ex marito di Delia Duran, dato che la modella e attrice venezuelana aveva già rivelato a Domenica Live di Barbara D’Urso di aver denunciato il suo ex per averla picchiata e aver usato violenza psicologica e fisica.

Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip