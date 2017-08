Alex Belli smentisce la storia con Mila Suarez: “Sono single”

Alex Belli ha smentito la storia d’amore con Mila Suarez al settimanale di gossip Novella 2000. La sua estate da single prosegue… Il sexy modello ed ex concorrente dell’Isola dei famosi ha smentito le ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex concorrente di Temptation Island e modella Mila Suarez al settimanale di gossip Nuovo.

“Passo la mia prima estate da single – ha dichiarato l’ex marito di Katarina Raniakova – Con un amico in catamarano mi godo le isole Eolie, io, lui e la barca. Senza donne, senza niente. Al di là delle mie frequentazioni, ti posso solo ribadire che sono single. Nessuna relazione”.

Il giurato di Selfie – Le cose cambiano, che è fiero di essere felicemente single, ha parlato dei rapporti con l’ex moglie Katarina. Ora sono decisamente migliorati: “I nostri rapporti ora sono in un certo senso buoni. Lei per ora preferisce non mantenere un legame d’amicizia, ma è comprensibile voler avere un po’ di distacco, altrimenti questa storia andava avanti all’infinito sempre allo stesso modo, invece un po’ di allontanamento serve a entrambi”.

Che tipo di donna vorrebbe al suo fianco? “Mia madre mi ha sempre detto che sono una bomba – ha detto Alex Belli – Dieci ne penso, mille ne faccio. Una donna, o ha la stessa vitalità che ho io, come per esempio l’aveva Katarina, altrimenti diventa davvero difficile”.

Poi si è soffermato sui suoi numerosi impegni lavorativi e sui progetti professionali futuri: “Credimi, non lo so. Ogni volta che penso a cosa vorrei fare da grande vedo un grandissimo punto interrogativo. Alla fine ritengo che gli artisti, se hanno qualcosa da dire, possono usare diversi mezzi. A me piace fare diverse cose perché sono estroso. Sono molto creativo, mi dà tantissima soddisfazione creare un’immagine, a Milano ho un grandissimo studio

di fotografi dove scatto campagne pubblicitarie per aziende, trend e altro”.

Per poi sottolineare: “Molti pensano che sia attaccato alla mia immagine, ma non è vero, in casa mia non c’è una foto che mi ritrae. Sono un esteta, ma non un narciso. Ogni volta che prendo in mano il copione di una fi ction o di un fi lm mi diverto a interpretare chi io non sono, faccio qualcosa che nella mia vita non farò mai. Per esempio il prossimo ottobre arriverà nelle sale un film di fantascienza, The broken key, con Rutger Hauer e Christopher Lambert, in cui io impersono Satana: capisci, il regista Louis Nero ha preso me, occhi azzurri, capelli biondi, per fare Satana. Vuol dire che il diavolo molte volte si nasconde in belle presenze. Mi sono divertito molto”.

