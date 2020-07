Amber Heard va all’attacco: “Johnny Depp ha minacciato più volte di uccidermi”

Amber Heard è andata all’attacco con una dichiarazione scritta nel processo che vede l’ex marito Johnny Depp contro il tabloid britannico The Sun, che lo aveva definito “uno che picchiava la moglie”. La 34enne modella e attrice statunitense ha affermato di aver temuto più volte per la propria vita e che l’ex marito ha esplicitamente minacciato di ucciderla più volte.

Johnny Depp e Amber Heard – Foto: Instagram

La modella e attrice ha prima dovuto difendersi dalle ombre sollevate dai legali di Depp sulla credibilità delle sue denunce e poi dalla contro accusa d’esser stata lei ad alzare le mani durante il breve ma burrascoso menage. Rispondendo alle domande insistenti di Eleanor Laws, una degli avvocati di Depp, l’attrice ha ammesso di aver consumato alcol e droga sebbene non in modo “abituale” ma ha sostenuto di aver avuto a un certo punto paura che Johnny la uccidesse in uno dei suoi momenti di ira e furore “fuori controllo”.

Amber ha ribadito che Depp l’ha aggredita e picchiata con pugni, schiaffi, calci, testate e persino strangolamenti. “Alcuni episodi sono stati così seri – ha detto l’attrice – che ho pensato davvero che mi avrebbe ucciso prima o poi, intenzionalmente o in maniera accidentale”.

“Ogni vestito sexy che indossavo sul red carpet era motivo di litigio – ha detto Amber -, Johnny voleva leggere i copioni che ricevevo, e se c’erano scene di sesso o di nudo dovevo rinunciare o chiederne il taglio”. La gelosia della star de “I Pirati dei Caraibi” si sarebbe estesa ai partner cinematografici della moglie: tutti puntualmente denigrati e offesi, incluso Leonardo DiCaprio, liquidato come una “testa di zucca”.

“Prima del matrimonio pensavo di uscire con un re per il suo stile di vita, sembrava che ci fossimo solo noi due al mondo, ma dopo è cambiato tutto e non mi sono mai sentita cosi’ sola”, ha affermato l’attrice, negando invece ripetutamente di aver usato violenza contro l’ex marito come sostenuto da Depp durante 20 ore di deposizione.