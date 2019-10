Andrea Iannone rivela: “Con Giulia De Lellis ho realizzato il mio sogno”

Andrea Iannone ha rivelato ai suoi follower di Instagram che con la sua attuale fidanzata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis, ha realizzato il suo sogno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è sempre al suo fianco, anche dopo le cocenti sconfitte in pista.

Iannone ha esaltato l’autrice a quattro mani del best seller “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!” perché è la donna che sognava fin da quando era piccolo.

Giulia De Lellis di Uomini e Donne rappresenta proprio il suo tipo di donna ideale. “Ragazzi quando io la chiamo Giulia è perché ho sempre desiderato nella mia vita una Giulia – ha confessato il pilota -. Per questo sono orgoglioso di chiamarla col suo nome. Lei si sente sminuita, pensa che ‘amore’ sia più importante del suo nome. Invece ‘Amore’ è per tutti, io di natura sono un romantico e dico ‘amoe’ perché ho la r moscia (e quindi non lo dico come tutti), e mi sono preso una donna che si chiama proprio Giulia come volevo io – ha concluso Andrea Iannone -, da quando ero piccolo”.

La loro love story procede spedita e ora i fan attendono le nozze!

Redazione-iGossip