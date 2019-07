Angela White cambia look: abito rosso provocante e make-up impeccabile

Angela White cambia look spesso e volentieri e ama sorprendere i suoi numerosi fan sparsi in tutto il mondo. Negli ultimi scatti condivisi sul suo seguitissimo profilo Instagram, la Kim Kardashian del cinema adult internazionale sfoggia un abito rosso provocante e un make-up impeccabile.

La nuova diva del cinema adult internazionale ha riscosso una raffica di like, condivisioni e commenti entusiasti da parte dei suoi scatenati follower.

Visualizza questo post su Instagram About to eat you alive ? @julesjordanx @makeupbymarine Un post condiviso da ANGELA WHITE (@theangelawhite) in data: 14 Lug 2019 alle ore 10:33 PDT

Di recente la potente e bisessuale attrice Angela White è stata scelta come volto copertina per i 45 anni di Hustler Magazine, famoso e popolare magazine a tinte hot creato e diretto da Larry Flynt. “Quando penso a Hustler – ha dichiarato la star a luci rosse -, penso alla libertà. Penso alla natura trasgressiva e sovversiva della rivista e alle molte battaglie che Larry Flynt ha combattuto per difendere la libertà di espressione di tutti”.

Redazione-iGossip