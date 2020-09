Antonella Elia silura Adriana Volpe e Stefania Orlando

Antonella Elia ha silurato Adriana Volpe durante la sua ospitata a Casa Chi e Stefania Orlando durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 5. L’ex showgirl di Non è la Rai ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è rimasta molto male dal mancato sostegno di Adriana Volpe nella sua esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip 2020: «Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto… Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata».

Antonella Elia contro Adriana Volpe

Perché Antonella Elia e Adriana Volpe sono ai ferri corti? Poiché la conduttrice tv di Ogni mattina di TV8 avrebbe continuato ad avere rapporti con ex concorrenti con cui Antonella si era trovata in disaccordo nella casa: «È amica di tutti i miei nemici, quindi ‘sti cavoli’. Poi invita nella sua trasmissione tutti i miei nemici. Poi va sempre alle reunion con loro in cui sparlano. Non voglio salutarla».

Ad onore del vero alla vigilia della partenza del GF Vip 5 Adriana si era congratulata con Antonella, Pupo e Alfonso Signorini in un post sui social: «Faccio un grosso in bocca al lupo ad Alfonso Signorini, Antonella Elia ed Enzo Ghinazzi per questa edizione di Grande Fratello. Per me è stata un’esperienza unica, che mi ha cambiato la vita, mi ha dato la consapevolezza di quello che sono. Un viaggio dentro di me e con voi… per sempre nel mio cuore».

Antonella Elia attacca Stefania Orlando

L’ingresso nella casa del GF Vip della showgirl e conduttrice tv Stefania Orlando durante la disastrosa seconda puntata del reality, che ha registrato un flop epocale di ascolti tv, non è stato di certo esaltante. L’opinionista fissa del programma nonché sua amica Antonella Elia l’ha prontamente ammonita in diretta tv per un fatto recente: “Ciao Stefania! Anche io mi domando come mai mi hai invitata al tuo matrimonio se poi vai in giro a parlare male di me. Forse per fare numero, per avere più paparazzi e per uscire sui giornali? Hai parlato male di me dietro le quinte di un programma televisivo di Canale 5, sei stata ascoltata e mi è stato riferito. E in un’intervista che hai rilasciato hai detto che non ero fra le persone che ti piacevano nella Casa l’anno scorso. Che può anche essere, però da amica non mi aspettavo che tu facessi dichiarazioni di questo tipo e che sono comunque una provocatrice. Allora perché inviti una provocatrice al tuo matrimonio?“.

Stefania Orlano, sorpresa da tutte queste accuse mosse nei suoi confronti, ha replicato con stile: “Perché quando ti ho invitata non avevi ancora fatto il Grande Fratello, ma ti avrei rinvitata perché il fatto che sei provocatrice è un complimento, perché sicuramente non passi inosservata“.

Ma Antonella Elia ha controreplicato: “Non l’ho preso come un complimento. Ci conosciamo da 15 anni Stefania, possibile che tutta me stessa sia venuta fuori nella Casa, e non prima?“.

Ora è arrivata la replica al vetriolo del marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, tramite Twitter: “Cara #antonellaelia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero. Avevate passato una bella vacanza l’anno prima con Stefy ea me divertivi quando mi parlavi di Slash. Se avessimo voluto ospiti VIP solo per le foto sui giornali avremmo potuto invitarne molti altri”.

