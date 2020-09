Aresgate, le dichiarazioni di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco scioccano la Spagna

View this post on Instagram

Qualche volta i nodi vengono al pettine. L'Innominato. Il Demonio in persona. Lucifero. Cominciano a venir fuori mezze verità , quelle che buona parte di Roma e gli addetti ai lavori, giornalisti come me compresi, sapevano da tempo o immaginavano. Anche quelli che adesso cadono dal pero. Caro Lucifero per caso sei tu quello che tempo fa vedendomi in teatro mi voleva picchiare (a me, una donna) dicendo urbi ed orbi "La sbatto al muro quella giornalista"? Non avevo fatto nulla, non ci siamo mai conosciuti, ma a te stanno sul cacchio tutti quelli che osano scrivere di uno dei tuoi protetti senza slecchinare. E non sei per caso tu quello che dopo un mio articolo-scoop tranquillissimo sulle nozze di una tua amica (dove arrivarono Silvio e Paolo B.) oltre a tutto il cucuzzaro di tuoi "adepti ai lavori", telefonasti al direttore del settimanale dove avevo ripreso a collaborare per farmi cacciare? Solo per aver scritto che c'era anche Silvio. In realtà credo di essere stata un tuo pallino fisso visto che pare fosse ispirata a me la giornalista-cult "Lalla la Sciacalla" dell'ultimo "Il bello delle donne". E me lo dissero tuoi stretti collaboratori. Ma se pensavi di offendermi o ferirmi sappi che apprezzai molto tal tributo. Era divino. Peccato che la Sciacalla non l'ho mai fatta. Ho sempre scritto solo la verità . Quella che a molti fa paura. A quelli che hanno la coscienza sporca. Amen! #gfvip #aresgate #dagospia #saxinthecity @dago.spia