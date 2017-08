Aurora Ramazzotti ha parlato della sua storia d’amore con Goffredo Cerza al settimanale Oggi. E’ stata intervistata dall’amica di famiglia, Fabiola Sciabarrasi. “Tu sai che io e Goffredo ci siamo conosciuti proprio grazie a tua figlia Sara – ha detto la figlia di Michelle Hunziker – Lui era un suo amico. Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.

“Io e mia mamma in pratica siamo cresciute insieme – ha spiegato Aurora Ramazzotti -, abbiamo un rapporto quasi da sorelle anche se io ho sempre sentito per lei un forte rispetto. Anzi, da bambina la vedevo autoritaria, è sempre stata abbastanza severa. Tutto questo alternato a momenti di gioco – ha continuato -, di tenerezza, di totale follia e simpatia. Ridiamo molto insieme. Insomma, tanto battibecchiamo, quanto ci amiamo”.

Per quanto riguarda il suo rapporto con il papà, il celebre e amatissimo cantautore Eros Ramazzotti, ha dichiarato: “Mio padre è la persona da cui posso andare quando ho bisogno di un abbraccio vero. Se non lo vedo, mi manca tanto. Abbiamo sempre avuto un rapporto fisico, mi piace dargli fastidio quando se ne sta per i fatti suoi…. Mio padre nella sua vita ha fatto cose incredibili ma è una persona così semplice che quando vivi con lui ti dimentichi la sua grandezza. È rimasto umile e coi piedi per terra. Io vorrei essere come lui”.