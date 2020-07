Barbara Alberti ha affossato duramente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, accusandoli di essere senza personalità. A Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su TV 8, la famosa scrittrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto di commentare in modo ironico e punzecchiante i desideri espressi da Ignazio Moser in occasione del suo 28° compleanno: jet privato, una Lamborghini e una casa a Ibiza.

La stoccata al vetriolo di Barbara Alberti alla giovane coppia vip

“Lui è famoso per essere il figlio di suo padre Francesco – ha sottolineato Barbara Alberti -, Cecilia Rodriguez per essere sorella di Belen… Forse dovrebbero entrambi desiderare di avere una personalità loro…“. Poi ha concluso: “Almeno non si è dato delle arie da intellettuale come fanno tanti altri…”.

La replica di Ignazio Moser

Il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser è rimasto molto amareggiato e deluso dalle dichiarazioni di Barbara Alberti e ha replicato sui social: “Abbiamo un messaggio per le signore che si occupavano un tempo delle rubriche a luci rosse. Nel 1983, per la precisione“. Naturalmente è un chiaro riferimento a Barbara Alberti.

Per poi aggiungere: “Signora continui a divertirsi con quelle belle chat erotiche, non parli di me. Io sto benissimo, sono in vacanza alle Eolie e ci divertiamo un sacco. Quindi non mi serve né la barca, né lo yacht, non mi serve la villa ai Ibiza né una Lamborghini. Sto benissimo così. E se non accetta l’umorismo signora… mmm”.

Per poi concludere: “Comunque signora, ultima cosa. Anche perché sono al mare e mi sto divertendo se io non ho la personalità perché sono figlio di mio padre, la Chechu una personalità perché è sorella di Belen, ma lei che per avere personalità parla di noi, ma che personalità ha signora? Arrivederci”.