Barbara D’Urso festeggia il compleanno in diretta tv tra ricordi, lacrime ed emozioni

Barbara D’Urso ha festeggiato il compleanno in diretta tv tra ricordi, lacrime ed emozioni. Video amarcord, l’incontro con il fratello Riccardo, che non vedeva da un anno e mezzo, e tantissimi video messaggi da parte di diversi vip del jet set nazionale. Le immagini della conduttrice tv di Live – Non è la D’Urso da bambina con la mamma e con i suoi fratelli l’hanno colta di sorpresa e si è lasciata andare a lacrime ed emozioni. Un “Dive in” molto particolare con le immagini più commoventi della sua vita.

Barbara D’Urso guarda le immagini della sua famiglia – Foto da screenshot

Sullo schermo le immagini partono dalla mamma della conduttrice e attrice Barbara D’Urso, una figura molto cara all’ex Dottoressa Giò, che ha perso giovanissima (aveva solo 11 anni) per una malattia. Un evento drammatico e tragico che l’ha profondamente segnata per tutta la vita.

Le immagini passano poi alla sua nascita, in alcune in bianco e nero che la fanno cominciare ad emozionare. Accanto a lei suo fratello che da lontano cerca di consolarla soprattutto quando le prime lacrime cominciano a scenderle sul viso.

Dopo un anno e mezzo, la nostra @carmelitadurso rivede il fratello Riccardo in un momento che scioglie il cuore! ?#noneladurso Gepostet von Live-Non è la d’Urso am Sonntag, 10. Mai 2020

La commozione diventa poi un pianto a cui Barbara cerca in qualche modo di porre rimedio tamponandosi gli occhi con un fazzoletto. Un percorso, se vogliamo doloroso, soprattutto quando vengono riportate le parole del papà che deve annunciare a sua figlia la morte dell’amatissima mamma.

Poi grande spazio per la sua carriera: dagli esordi ai giorni di oggi. Lacrime, emozioni e ricordi per Barbara che ha ringraziato tutti per la lunga e speciale sorpresa.

Le bellissime immagini dell'inizio di carriera della nostra Barbara d'Urso! ?#noneladurso Gepostet von Live-Non è la d’Urso am Sonntag, 10. Mai 2020

Di certo la conduttrice di diversi programmi tv di Mediaset, Barbara D’Urso, ricorderà a lungo questo suo 63esimo compleanno.