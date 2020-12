Barbara d’Urso ha un amore segreto: Roberto Alessi rilancia il gossip

Barbara d’Urso ha un amore segreto. Il direttore del settimanale di cronaca rosa Roberto Alessi ha rilanciato il gossip dalle pagine di Libero Quotidiano. Finora la conduttrice tv di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso ha sempre smentito ogni rumor o pettegolezzo sui suoi presunti nuovi amori. La dottoressa Giò ha sempre dichiarato di essere felicemente single e innamorata solo dei suoi due figli: Gimmauro ed Emanuele, nati dalla sua precedente relazione d’amore con il produttore Mauro Berardi durata nove anni dal 1982 al 1993.

Barbara D’Urso – Foto: Facebook

Durante il periodo natalizio, che Barbara d’Urso ha trascorso nella sua casa a Capalbio in Toscana, il giornalista Alessi ha rivelato: “Barbara d’Urso è una certezza, sempre: a Canale 5 hanno bisogno di coprire una serata? Arriva lei con Live-Non è la d’Urso. Vanno tagliati i costi? Lei lo fa aumentando pure le ore di tv. Pomeriggio 5, Domenica Live e la sua serata della domenica. Lei non demorde: «Come un soldatino», dice in tv. Più che un soldatino, un generale, ma con una quarta (naturale) di reggiseno. Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”.

In precedenza anche il giornalista, conduttore del Grande Fratello Vip 2020 e direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, aveva diffuso lo stesso rumor sulla vita sentimentale della Bislacca della tv italiana.

Finora però i paparazzi non sono riusciti a sorprenderla con questo fantomatico amore segreto. Perché? Non esiste, come ha sempre dichiarato la presentatrice tv, oppure Barbara è così discreta e brava a seminare fotografi?