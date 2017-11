Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Federica Panicucci

Barbara D’Urso ha lanciato una frecciatina a Federica Panicucci in merito al Capodanno di Mediaset, che sarà condotto dalla conduttrice di Mattino 5. La famosa, popolare e chiacchierata presentatrice tv di Domenica Live e Pomeriggio 5 non è di certo in buoni rapporti con Federica Panicucci. Tra le due star tv di Mediaset non corre buon sangue ed è abbastanza risaputo.

Una delle vip italiane più bersagliate sui social si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e senza mai citare la sua collega-rivale ha rivelato che il puntatone del Capodanno 2018 di Mediaset era stato proposto in precedenza a lei, ma ha rifiutato per un altro programma tv.

Al tempo stesso ha spiegato che non condurrà la nuova edizione del reality show, il Grande Fratello. “Scusate, un piccolo appunto – ha detto la reginetta di Mediaset – A proposito del Grande Fratello avete visto che io mi diverto a mettere gli abiti vintage che avevo indossato quindici anni fa… Siccome io leggo i social e mi arriva la rassegna stampa, leggo che tutti quanti scrivono che condurrò il Grande Fratello non vip: no, non è così. Non condurrò il Grande Fratello dopo quello Vip. Con l’azienda siamo concentrati per un ipotetico prime time di un altro tipo”.

La 60enne conduttrice tv partenopea ed ex dottoressa Giò ha spiegato: “Ne approfitto anche per ringraziare la mia azienda che già da un paio di mesi mi aveva chiesto di condurre il Capodanno in diretta. Il Capodanno non lo posso condurre – ha sottolineato Barbara D’Urso -, ho declinato l’invito proprio perché siamo concentrati su un altro tipo di prima serata. Quindi grazie all’azienda che continua a fidarsi di me sempre”.

Barbara D’Urso è legatissima alle sue creature tv, Domenica Live e Pomerggio 5, e molto presto la vedremo impegnata in un altro show.