Barbara D’Urso è stata ospite nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo, in cui ha parlato di sua madre, della sua vita privata e dei suoi programmi tv. La neo 60enne conduttrice tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha colto l’occasione per smentire l’ultima chicca del settimanale di gossip Chi. “Voglio rispondere a quegli stolti che ogni tanto buttano lì – ha detto l’ex dottoressa Giò – ‘La Domenica non la farà più la D’Urso, arriva questo o quello’, non è vero niente. Non credete a niente! Domenica-Barbara D’Urso è la stessa cosa, negli anni a venire, per sempre! Idem per il pomeriggio!”.

IL RICORDO DELLA MADRE SCOMPARSA

La star tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha ricordato sua madre a Verissimo. “Dai miei 8 anni agli 11 ho una sola immagine di mia mamma – ha detto Barbara – immobile a letto con la flebo al braccio. Ogni tanto cerco di ritornare con la mente a ricordi antecedenti, di quando ero più piccola. Ad esempio, penso alle vacanze che facevamo assieme… È un dolore che non si supera mai. Dipende da come riesci ad elaborare il lutto – ha proseguito la conduttrice tv -, a me è stato impedito di elaborarlo. La cosa che mi ha devastato di più nella vita è stato questo: eravamo in vacanza e mi hanno prima detto che si era aggravata, poi mi hanno fatto credere che stesse ancora bene, quando in realtà era già morta. Sono tornata da una vacanza e lei non c’era più nel suo letto, e non se n’è mai più parlato. Ecco perché è un buco che porto sempre qui”.

LE SUE DELUSIONI PROFESSIONALI E SENTIMENTALI

Tante le delusioni professionali e sentimentali ricevute. “Sono caduta – ha spiegato la reginetta di Mediaset -, ma mi sono rialzata. Io penso una cosa fondamentale: il cielo sa, sa sempre. Quando succede una cosa, ma poi mi rispondo che il cielo sa e pareggia tutto. Mi hanno fregato trasmissioni a cui ero molto legata. Io perdono, se una persona è capace ad usare le parole giuste, io perdono, l’unica cosa che non perdono sono le cose che vengono fatte ai miei figli. Ho perdonato anche gli uomini che mi hanno fatto soffrire”.

Una donna forte, ambiziosa e molto determinata!