Benedetta Bosi attaccata per la sua relazione con Flavio Briatore: lei respinge le critiche sui social

Benedetta Bosi è stata duramente attaccata per la sua relazione d’amore con il potente e ricco imprenditore e manager Flavio Briatore. Tra loro ci sono ben 49 anni di differenza. In molti pensano che non sia vero amore, ma soltanto una relazione di comodo, basata esclusivamente sul lato economico e sulle future possibilità di carriera di Benedetta. Critiche, insulti, offese e attacchi a cui la giovanissima studentessa universitaria ha risposto con stile ed eleganza.

Per la verità anche l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, ha stroncato duramente la nuova storia d’amore del potente e influente imprenditore con Benedetta Bosi. La showgirl, conduttrice tv e mamma di Nathan Falco non ha infatti utilizzato parole dolci nei confronti di questa nuova liaison di Briatore.

Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha così commentato gli scatti della neo coppia vip pubblicati dal settimanale di cronaca rosa Chi: «Fa rabbrividire».

«Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza», è stato il commento di un utente al quale la showgirl ha risposto: «Più che destabilizzare fa rabbrividire».

Benedetta Bosi replica agli insulti e agli attacchi

«Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?», ha commentato un utente su Instagram. La studentessa universitaria ha spiegato: «L’intelligenza non invecchia mai». Qualcuno ha poi attaccato la ragazza scrivendo: «Che schifo. Vendersi per case e soldi: povero mondo». Benedetta ha asserito: «I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no».

Le accese e roventi polemiche non si placano sul web… quest’ultima storia d’amore di Flavio Briatore con Benedetta continua a dividere in due il popolo della Rete. E voi che cosa ne pensate? Vi piace questa neo coppia vip? L’amore non ha età oppure non è vero amore?

Redazione-iGossip