Beyoncè e Jay-Z sono diventati genitori di due gemellini

Beyoncè è diventata per la seconda volta mamma, anzi per la terza visto che ha raggiunto un bel triplete, grazie alla nascita di due gemellini, nati dalla relazione con Jay-Z. Pare che i pargoletti siano nati il 12 giugno – la notizia, però, è arrivata solo adesso. Si tratta di un maschietto e di una femminuccia: a svelarlo è stata indirettamente un’amica di Beyoncè, arrivata in ospedale con due palloncini, uno rosa e l’altro azzurro.

Dopo Blue Ivy, 5 anni, la famiglia Carter dà dunque il benvenuto a due nuovi componenti. Per il momento nessuno ha svelato i nomi dei gemellini.

L’annuncio del nonno, papà di Beyoncè, con una cartolina su Twitter

A dare il lieto annuncio è stato il nonno materno che, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato un’immagine con la scritta “Happy Birthday to the twins!”.