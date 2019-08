Carmen Di Pietro ha presentato il suo nuovo e giovane fidanzato Matteo Alessandroni alla rivista di cronaca rosa Grand Hotel. Dopo essere balzata agli onori della cronaca rosa per aver cacciato il figlio 18enne di casa perché non vuole bamboccioni, la showgirl potentina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è finita nuovamente al centro del gossip per questa storia d’amore, che però non è mai nata e sbocciata come ha rivelato Alessandroni sul suo profilo Instagram.

La showgirl potentina del GF Vip 2 ha dichiarato con entusiasmo e felicità al Grand Hotel: “Se soltanto due mesi fa mi avessero detto che mi sarei innamorata di un ragazzo più giovane di 29 anni mi sarei fatta una risata. Va bene che dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25, ma sono pur sempre una donna adulta e madre di due figli. Invece poi sulla mia strada ho incrociato un personal trainer con un fisico da urlo e maniere da principe, che mi ha rapito corpo, anima, cuore e cervello”.

Visualizza questo post su Instagram ?? @whitebeachterracina #photo #personaltrainer #carmelatonto #carmelina #carmendipietro Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial) in data: 26 Lug 2019 alle ore 7:58 PDT

Fino a pochi mesi fa Carmen Di Pietro dichiarava che voleva cercare il suo prossimo marito a Uomini e Donne. Da quando era terminata la sua storia matrimoniale con Giuseppe Iannoni, la showgirl potentina aveva rivelato che faceva davvero fatica a trovare il suo principe azzurro. Ora al Grand Hotel ha asserito: “Voglio vivermi questa neonata storia con Matteo, qualunque cosa diventerà e dovunque mi porterà. Male che vada, ho conosciuto un ragazzo bello, dolce e gentile che mi sta regalando un’estate indimenticabile”. Peccato però che sia tutto falso!

Visualizza questo post su Instagram Thanks to GrandHotel ???? ?? #carmelina #carmelatonto #carmendipietro Un post condiviso da Carmen di Pietro (@carmendipietroofficial) in data: 29 Lug 2019 alle ore 4:34 PDT

Matteo Alessandroni smentisce tutto: “Falso gossip”

Il personal trainer Matteo Alessandroni ha condiviso una Instagram Story in cui ha fatto chiarezza e ha smentito categoricamente questo gossip: “Ci tenevo a precisare a tutti che l’articolo che è uscito sul Grand Hotel riguardo Carmen Di Pietro era solamente a scopo di fitness, in quanto l’ho allenata una volta e non avendo firmato delibera e consenso, ci hanno fatto sopra un gossip totalmente falso, ci hanno giocato sopra rovinando la mia immagine. Ci tenevo a scriverlo a tutti, non ci ho guadagnato nulla, né soldi né pubblicità, non l’ho fatto per avere fama e niente, pensavo si trattasse di qualche scatto inerente al mio lavoro di Personal Trainer per spiegare alcuni esercizi da poter svolgere a casa. Sono stato solamente usato per cui avrò la mia rivincita”.

