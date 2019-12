Carmen Di Pietro rifila un due di picche a Max Felicitas: lo sfogo dell’attore a luci rosse

Carmen Di Pietro ha rifilato un due di picche a Max Felicitas. Il giovane e intraprendente attore a luci rosse e imprenditore digitale è rimasto molto amareggiato e deluso. Per Max si tratta del primo rifiuto in vita sua.

Ricapitoliamo questa storia dell’invito a cena. Il mentore dell’attrice a luci rosse Martina Smeraldi aveva dichiarato a La Zanzara: “Vorrei invitarle a cena in un bel ristorante stellato a Milano, poi per il dopocena si vedrà. Sicuramente non dipenderà da me se salire in hotel oppure no!”. Carmen aveva telefonato in diretta e si era detta disponibile a conoscerlo.



SCOPRI LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI MAX FELICITAS

L’incontro tra Carmen e Max era avvenuto diversi giorni fa nel salotto tv di Barbara D’Urso, Live. In quell’occasione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva accettato l’invito di Felicitas.

Successivamente ha cambiato idea come ha rivelato Max in un comunicato stampa: “Carmen sembrava felice della mia proposta, lo hanno visto tutti! Ma pochi giorni dopo ci ha ripensato… devo ammettere che è la prima volta in 27 anni che una donna si rifiuta di venire a cena con me, peccato perché mi ero illuso, lei mi aveva fatto credere di tenerci a passare una serata con me”.

Ora Max vorrebbe incontrare l’altro suo idolo adolescenziale, Lory Del Santo, e ha lanciato un appello a Piero Chiambretti. “Caro Piero, fammi incontrare in studio da te Lory – ha dichiarato l’attore di film per adulti – dato che è una tua ministra fissa, mi è andata male con la Di Pietro, ma sicuramente con la Del Santo grazie al tuo aiuto andrà meglio, mettici una buona parola però… confido in te”.

Lory accetterà il suo invito?