Cecilia Capriotti racconta la sua nuova vita da mamma

Cecilia Capriotti ha raccontato la sua nuova vita da mamma durante l’ultima puntata del programma tv di Raiuno, Parliamone Sabato. La bellissima showgirl e attrice, che oggi festeggia il suo 41° compleanno, è diventata mamma per la prima volta della piccola Maria Isabelle, nata dalla sua storia d’amore con l’imprenditore siculo Gianluca Mobilia, il 16 ottobre 2016. “E’ una sensazione stupenda, quando me lo dicevano quasi non ci credevano – ha confidato l’attrice e soubrette – Ha dato senso alla mia vita, è una gioia continua ed è una bimba meravigliosa. Forse è il periodo più bello della mia vita”.

La mamma vip ha parlato anche della gravidanza: “Durante la gravidanza sono stata a dieta, ho mangiato molto sano: pesce, verdura e sono stata più attenta a carboidrati e dolci. Dopo dieci giorni dal parto avevo già perso tutti i chili”.

#moodoftheday @swarovski_diamonds il mio diamante prezioso???#mariaisabellelittleprincess #moodlove #mylife Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic) in data: 5 Feb 2017 alle ore 03:06 PST

La baby vip riceverà il battesimo sabato 4 marzo. Fra un anno Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si uniranno in matrimonio. “Lo faremo fra un anno – ha rivelato Cecilia a Parliamone Sabato – e immagino un matrimonio da favola, certe manie di grandezza sono rimaste”.

Gli amori della mia vita ?#moodfamily #fantastic #mariaisabellelittleprincess @gianlumob Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic) in data: 15 Feb 2017 alle ore 02:50 PST

Auguri di buon compleanno Cecilia!