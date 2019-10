Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano di Andrea Iannone a Vieni da me: la stoccata a Giulia De Lellis

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno parlato della loro storia d’amore, del pilota Andrea Iannone e di Giulia De Lellis al programma tv di Raiuno Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Reduce da un bollente e piccante servizio fotografico per Maxim, la sorella della celebre e influente star tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez ha rifilato una bella stoccata alla sua ex amica vip, Giulia De Lellis.

La conduttrice tv ha domandato a Ignazio Moser: «Non avresti voluto impegnarti di più e continuare a fare il ciclista?». Cecilia Rodriguez è prontamente intervenuta: «Hai parlato con Francesco?». Caterina Balivo imbarazzata ha chiesto: «Francesco chi?». Ma Cecilia ha chiarito: «Francesco Moser è mio suocero». E Caterina ci ha scherzato su: «Per me è il signor Moser. Mi è preso un colpo, pensavo parlassi di Francesco Monte (ex fidanzato di Cecilia, mollato in diretta tv, ndr)».

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono felici della loro liaison, ma il matrimonio non sembra essere nei programmi imminenti della coppia vip.

Caterina Balivo ha poi chiesto a Ignazio Moser com’è il suo rapporto con Stefano De Martino. Lui ha risposto così: «Avevo un bel rapporto anche con Andrea Iannone. Con Stefano e Belen abbiamo fatto le vacanze insieme a Ibiza, lui è molto coinvolgente. Se sono andato in difficoltà con Andrea? No, queste sono dinamiche normali in una famiglia. Mi è successo di affezionarmi anche ai fidanzati di mia sorella. Se io e Iannone ci vediamo ancora? No. Sono cose fisiologiche, il rapporto è andato scemando ma credo sia anche giusto così, non sarebbe bello per Belen».

Alla domanda sul fidanzamento di Iannone con Giulia De Lellis, Cecilia ha glissato: «Si può fidanzare con chi vuole». Piccolo imbarazzo della coppia, invece, quando Caterina Balivo ha chiesto se Jeremias Rodriguez è fidanzato. «Penso di sì. Mio fratello non mi ha detto di essersi lasciato». La storia d’amore di Jeremias con l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgé prosegue tra alti e bassi, come capita a tantissime coppie comuni.

Redazione-iGossip