Che fine ha fatto Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini, dopo lo scandalo baby squillo dei Parioli? La politica di centrodestra e opinionista televisiva non l’ha perdonato e non lo perdonerà mai.

Mauro Floriani e Alessandra Mussolini – Foto: IlSussidiario.net

L’inchiesta shock sulle baby squillo dei Parioli che ha travolto l’ex capitano nella Guardia di Finanza si è conclusa con un patteggiamento della pena a un anno di reclusione e una multa di 1800 euro.

La cugina di Caio Giulio Cesare Mussolini l’ha ribadito più volte, anche durante un’intervista rilasciata due anni fa a Belve: “Perdonare mio marito? Mai sei matta? Si vive – aveva spiegato Alessandra Mussolini -, non si perdona. Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia. Il perdono? Chi perdona veramente?”.

La figlia di Anna Maria Scicolone (sorella minore della grande e celebre attrice Sophia Loren) e di Romano Mussolini, quarto figlio di Benito Mussolini, non ha chiesto il divorzio dal marito ma va avanti. Al tempo stesso non ha nessuna intenzione di dimenticare o archiviare il passato.

La coppia vip della politica italiana ha tre figli (Caterina, Clarissa e Romano) e gestisce una pizzeria nel cuore della Capitale.