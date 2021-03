Chi è Daniela Martani? Altezza, età, Alitalia, Grande Fratello, Isola dei famosi e fidanzato

Chi è Daniela Martani? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Qual è il suo soprannome? Quanto pesa? Quanto è alta? Ha un fidanzato? Ha una pagina su Wikipedia? Daniela Martani è diventata nota per le sue battaglie contro la sua ex azienda, Alitalia, a tal punto che veniva apostrofata come pasionaria. Poi è diventata popolare come concorrente del Grande Fratello 9 di Alessia Marcuzzi. Spesso al centro delle polemiche per le sue prese di posizione piuttosto discutibili sul Covid e la pandemia di Sars-Cov-2, Daniela è ospite nei salotti tv di Barbara d’Urso. Ora però conosciamola meglio scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata dell’ex gieffina ed ex conduttrice radiofonica.

Daniela Martani – Foto: Facebook

Chi è Daniela Martani? La biografia

Daniela Martani – Foto: Facebook

Daniela Martani è nata il 18 maggio 1973, sotto il segno zodiacale del Toro, a Roma. Alta 171 cm, pesa 55 chili, capelli castani e occhi marroni. La mamma si chiama Angela e fa la casalinga, il padre, Gianfranco, lo ha definito un uomo anaffettivo. Si definisce testarda, combattiva, ma anche capace di grande ironia e spirito. Adora il mare e nel suo tempo libero ama stare a contatto con la natura. È buddista, vegana, no-mask e combatte da sempre per la tutela degli animali.

Chi è Daniela Martani? La carriera

Dopo le proteste contro Alitalia, Daniela Martani è stata scelta come concorrente al GF 2009. Poi ha lavorato come conduttrice radiofonica a Radio Kiss Kiss e deejay. Da anni è spesso opinionista nei programmi tv di Barbara d’Urso e si è resa protagonista di scontri social durissimi contro Giulia De Lellis, Fedez, Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli. Le sue posizioni contro i cacciatori e coloro che usano la mascherina anti Covid-19 hanno sempre scatenato un vespaio di polemiche. In molti si sono scagliati contro la sua partecipazione come naufraga vip all’Isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi, dalla scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli al giornalista Giuseppe Candela.

Chi è Daniela Martani? La vita privata

Daniela Martani – Foto: Instagram

Prima di entrare nella casa del GF era fidanzata con un certo Massimiliano. Martani preferisce mantenere sempre un low-profile sulla sua vita sentimentale. Si è sempre definita una donna esigente e non di facile innamoramento, anche per via del suo carattere forte e molto impulsivo. A Radio Campus si è descritta come una donna ecosessuale: “Gli ecosessuali pensano che la terra sia una vera e propria amante, moltiplicatrice di erotismo. È una cosa meravigliosa. Io sono ecosessuale, anche San Francesco parlava alle piante, ai fiori e agli alberi“.