Chi è Dayane Mello? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Quali sono le sue misure? Dayane Mello è una delle modelle più belle e sensuali del fashion system europeo. La sua vita privata finisce sempre al centro del gossip nazionale, in particolar modo da quando è terminata la sua precedente e importante relazione d’amore con l’ex compagno Stefano Sala. Molto amata e popolare sui social, le Instagram Stories di Dayane sono molto cliccate e seguite. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera, i fidanzati e la vita privata della modella brasiliana.

Chi è Dayane Mello? La biografia

Dayane Mello è nata il 27 febbraio 1989, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Joinville, Santa Catarina, Brasile. Suo padre è stato membro dell’esercito brasiliano ed era perciò molto assente. La madre, che voleva abortirla, ha abbandonato sia lei che i fratelli durante la loro infanzia. Dayane si è occupata dei fratelli ed è cresciuta senza affetti. Alta 1,77 m, pesa 62 chili, capelli castani, occhi nocciola, fisico mozzafiato e curve da urlo per Dayane. Le sue misure sono 86-62-91.

Chi è Dayane Mello? La carriera

All’età di sedici anni è stata scoperta da una talent scout nella sua città natale e dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile all’età di diciassette anni per iniziare una carriera come modella a livello internazionale. È stata sotto contratto con l’agenzia Elite Model Management. Dayane è stata scelta come protagonista di alcuni servizi fotografici per la rivista Sportweek e è poi diventata il volto di alcuni brand internazionali (da L’Orèal a Breil, passando per Yamamay e Intimissimi). Inoltre ha lavorato anche a video-clip musicali per cantanti come Will.i.am e Emis Killa.

Nell’autunno 2014 ha debuttato nella televisione italiana come concorrente della decima edizione di Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, al fianco del ballerino Samuel Peron. Nell’estate 2014 sono state scattate le foto del suo calendario senza veli per la rivista For Men Magazine.

Ha partecipato, insieme all’alpinista Stefano Degiorgis, alla prima edizione, andata in onda nell’autunno 2015, del reality show di Rai 2 Monte Bianco – Sfida verticale. Ha poi partecipato alla dodicesima edizione del reality show di Canale 5 L’isola dei famosi in onda nell’inverno 2017.

Ha partecipato, formando la coppia “Le Top” insieme alla modella Ema Kovac, all’ottava edizione del reality show di Rai 2 Pechino Express in onda all’inizio del 2020, classificandosi al terzo posto.

Chi è Dayane Mello? La vita privata

Per quanto riguarda i suoi amori, Dayane è stata legata sentimentalmente al modello italiano Stefano Sala, da cui nell’aprile 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia. Dopo la rottura con Sala, la modella brasiliana è finita spesso al centro del gossip per diversi flirt e relazioni d’amore lampo con l’ex calciatore della Sampdoria e Fiorentina, Stefano Bettarini, con il rampollo Carlo Gussalli Beretta e con il manager campano Gianmaria Antinolfi.

