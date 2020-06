Chi è Renee Gracie? Età, biografia, race car drive, Instagram, Only Fans e racing

Chi è Renee Gracie? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Perché è diventata famosa in tutto il mondo? Fino al 2019 non era conosciuta a livello internazionale, ma soltanto in patria. Poi è diventata nota e popolare in tutto il mondo a metà 2020 grazie alla sua radicale svolta professionale: da pilota d’auto da corsa a modella e attrice di contenuti adult. Ora però conosciamola meglio, scoprendo la sua età, biografia e carriera.

Renee Gracie – Foto: Instagram

Chi è Renee Gracie? La biografia

Renee Gracie – Foto: Instagram

Renee Gracie è nata il 5 gennaio 1995, sotto il segno zodiacale del Capricorno, a Kuraby, un sobborgo meridionale esterno nella città di Brisbane, nel Queensland, in Australia. Capelli neri, occhi verdi, sguardo da femme fatale e fisico mozzafiato. Ha studiato presso il John Paul College. Fin da adolescente ha nutrito un certo interesse per le auto. Va pazza per i tatuaggi. Il suo corpo è ricoperto di tattoo.

Chi è Renee Gracie? La carriera e la vita privata

Renee Gracie – Foto: Instagram

Nel 2012 ha debuttato nella serie Aussie Racing Cars. Nella stagione 2013-2014 è passata alla serie Porsche Carrera Cup Australia. Nella stagione 2015-2016 ha fatto il grande salto nella V8 Supercars australiana. Siccome questa carriera non le ha riservato grosse sorprese e non è stata per lei redditizia, ha deciso nel 2020 di dare un taglio drastico al suo passato ed entrare nel mondo adult attraverso Only Fans.

Foto e video a luci rosse venduti direttamente ai propri follower, con qualche assaggio proibitissimo online. Questa svolta le ha consentito subito di estinguere il mutuo trentennale della casa in pochi mesi… e anche i suoi genitori hanno accolto la sua scelta professionale senza grossi problemi. Renee è al settimo cielo!

Ora riesce a guadagnare anche 11mila euro in un giorno! “Questa decisione mi ha messo in una situazione finanziaria che non avrei mai potuto immaginare prima – ha confessato Renee al tabloid britannico Daily Telegraph -, migliorando il mio tenore di vita. Ma soprattutto mi diverto. Sto bene, vivo serena e soprattutto sto facendo un sacco di soldi. Il cambio di vita? Non ci sono problemi perché sono a mio agio in questo ruolo”.

La notizia della sua svolta professionale a luci rosse ha fatto rapidamente il giro del mondo e del web. I suoi profili social, Instagram e Facebook, stanno registrando un incremento di follower e like davvero incredibile!