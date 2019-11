Chiara Ferragni e Fedez insultati e offesi pesantemente sui social: scatta la denuncia

Chiara Ferragni e Fedez sono stati insultati e offesi pesantemente sui social. Questa volta però scatta la denuncia nei confronti dell’hater seriale. La fashion blogger più influente e ricca del pianeta ha pubblicato un bellissimo post con la mamma per farle gli auguri di buon compleanno: “Il più felice dei compleanni alla mia meravigliosa mamma che amo tantissimo. Grazie per mostrarmi il tuo amore sin dal giorno in cui sono nata”. Il detrattore seriale si è scagliato pesantemente contro Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone nei commenti al post.

L’hater ha commentato: “Famiglia di drog**i. Basta dro**ti di mer*a. Drog*i un sacco di adolescenti insicuri che m*rda. Fai il test di hiv al tuo marmocchio e smettila di abus**e dei minuti, pedof**a”.

Questa volta la mamma vip Chiara Ferragni non ha lasciato correre e ha annunciato che sporgerà querela nei suoi confronti. La moglie di Fedez ha infatti scritto: “Ti arriverà una denuncia a breve. Pensa due volte prima di scrivere certe cose”.

La mamma degli imbecilli è davvero sempre incinta!

Redazione-iGossip