Chiara Nasti corteggiata dai calciatori Neymar e Nicolò Zaniolo

Chiara Nasti è molto corteggiata dai calciatori. In primis il campione Neymar e poi il fuoriclasse della Roma, Nicolò Zaniolo. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha davvero l’imbarazzo della scelta. Nella rubrica ‘Le Chicche di Gossip’ del settimanale di Alfonso Signorini, Chi, si sottolinea che Neymar avrebbe perso la testa per l’influencer.

Chiara Nasti – Foto: Instagram

“Il giocatore del Paris Saint Germain ha letteralmente perso la testa perla nostra influencer e blogger Chiara Nasti – si legge su Chi – e non si nasconde. Non c’è foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per agganciare la ragazza e incontrarla, ma lei non cede”.

Ora però c’è una nuova e clamorosa notizia bomba diffusa da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Chiara e Nicolò avrebbero trascorso San Valentino 2021 insieme con tanto di regalo romantico.

Su Instagram, infatti, il giorno di San Valentino la blogger e influencer ha pubblicato una enorme composizione floreale di rose rosse e bianche che è stata acquistata proprio da Nicolò Zaniolo. A “smascherare” il tutto è stato il negozio che ha pubblicato sui social tutti gli screen incriminati.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono una coppia? Pare proprio di sì. Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!