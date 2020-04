Chiara Nasti critica Aurora Ramazzotti: “Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e non mi dilungo”

Chiara Nasti ha criticato Aurora Ramazzotti su Instagram. Sono volate parole pesanti e insinuazioni forti. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha svelato alcuni aneddoti sul passato della 23enne figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Chiara Nasti – Foto: Facebook

La 22enne napoletana ha mostrato alcuni rotoli di carta igienica ai follower. La biondina ci ha stampato sopra le critiche che riceve dagli hater. “Questo è quello che faccio sempre con le vostre critiche – ha sottolineato la ragazza – Spero non me ne vogliate anche per questo…”. Ha accompagnato il breve filmato con una scritta: “Libertà di pensiero”.

Aurora Ramazzotti ha commentato il pensiero di Chiara Nasti con un’emoticon in cui una ragazza in preda alla disperazione si poggia la mano sulla fronte.

La replica della web influencer è stata velenosissima. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha infatti commentato: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo!”. La sua reazione è stata duramente criticata e stigmatizzata da diversi follower, che l’hanno bollata come cattivo gusto, da moltissimi. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ha voluto replicare alla battuta al veleno di Chiara Nasti, evitando di farsi coinvolgere ulteriormente in uno scontro social.