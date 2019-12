Chiuso il profilo Twitter di Nadia Toffa: i fan insorgono contro la famiglia della conduttrice tv

La famiglia della compianta e indimenticabile conduttrice tv del programma Le Iene, Nadia Toffa, ha deciso di cancellare il suo profilo Twitter. Una scelta che è stata comunicata ai fan sempre tramite i social, ma che non è stata affatto condivisa e apprezzata dai sostenitori della presentatrice tv di Mediaset.

La famiglia di Nadia Toffa ha comunicato: “Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti”.

La scelta dei parenti della guerriera e solare conduttrice non è andata affatto giù ai follower di Nadia che sono letteralmente insorti. Molti utenti hanno ricordato come la pagina fosse una sorta di diario per Nadia, che fino aveva continuato ad aggiornare gli amici virtuali sulle sue giornate fino a quando aveva potuto farlo. Un diario che, d’ora in poi, non potrà più essere sfogliato dai fan. Molti follower sono dispiaciuti e amareggiati.

“Tutti i ricordi dove finiranno?”, si chiede qualcuno. “Non è giusto, non fatelo…anche Twitter ha i ricordi di Nadia ed è giusto che rimangano qui”, Un altro aggiunge “Per favore non chiudetelo lasciate come ricordo di Nadia i suoi tweet in modo da poterli leggere e rileggere”.