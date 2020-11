Cristian Imparato dà una svolta alla sua carriera: è diventato dermopigmentista

Cristian Imparato dà una svolta alla sua carriera. Il cantante è diventato dermopigmentista, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso riconosciuto. L’ex concorrente del Grande Fratello 2019 di Barbara d’Urso ha deciso di aprire un centro estetico a Chiavasso, in provincia di Torino, dove convive con il suo compagno, Patrick Picello, anche lui specializzato nel settore beauty, un vero esperto di microblading, permanent make-up, tricopigmentazione, microneedling, una nuova tecnica di ringiovanimento non invasiva, e BB Glow.

Il cantante ed ex gieffino si è quindi specializzato nella colorazione del derma con un tipo di tatuaggio che ha una durata limitata nel tempo dato che viene effettuato con colori bio riassorbibili.

Cristian Imparato è diventato un esperto di trattamenti estetici. Il microblading per sopracciglia effetto pelo è uno dei trattamenti più richiesti, ma in tanti vogliono pure il trucco semipermanente delle sopracciglia, trucco semipermanente dell’eyeliner, dermopigmentazione tricologica, che quindi simuli capelli o barba, lentiggini e altre tecniche legate sempre al make up.

Nonostante la pandemia di Covid-19, che ha messo in ginocchio l’economia e la sanità italiana oltre che internazionale, Cristian è davvero felice sia in amore che a livello lavorativo. Per lui il 2020 non è stato affatto da dimenticare…

Auguri!