Cristiano Malgioglio parteciperà come concorrente al Grande Fratello Vip 2 per pagare la querela della celebre diva della musica mondiale, la cantante americana Mariah Carey. Provocazione o verità? Subito dopo il salto, troverete le dichiarazioni rilasciate dal famoso cantautore e paroliere siciliano al settimanale di gossip Spy di Alfonso Signorini.

Dopo aver lanciato uno dei tormentoni dell’estate 2017 Mi sono innamorato di tuo marito, Cristiano Malgioglio ha confermato la sua partecipazione alla seconda edizione del reality show di Canale 5, il GF Vip, che sarà condotto nuovamente dalla star tv Ilary Blasi con il supporto dell’opinionista fisso Alfonso Signorini.

Perché ha accettato di partecipare al GF Vip 2017? Ecco la sua dettagliata spiegazione!

“Devo fare il GF Vip per colpa di Mariah Carey – ha sentenziato Cristiano a Spy – L’ho insultata su Twitter perché sul palco a Las Vegas sembrava una balena spiaggiata, adesso mi vuole querelare e per questo mi tocca entrare nella Casa… Le donne in carne sono le più belle – ha sottolineato il popolare cantautore italiano -, ma una donna in carne come lei non dovrebbe mai salire su un palco e cantare con quel costume da bagno tempestato di Swarovski, che mostrava impietosamente tutte quelle eccessive rotondità. L’effetto era quello di balena spiaggiata. Ma le ha viste quelle gambone enormi? No – ha proseguito Malgioglio -, non aveva bisogno di conciarsi in quel modo, poteva mettersi un abito scollato, visto che ha un davanzale tanto bello”.

Chi saranno gli altri possibili concorrenti del GF Vip 2? Il chiacchieratissimo e contestato dietologo dei vip Alberico Lemme, la showgirl e modella venezuelana Aida Yespica e l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Quest’ultima potrebbe partecipare insieme con il suo fidanzato, Pietro Tartaglione. Sulla stampa rosa e sul web circolano diversi nomi.

Chi sono gli altri candidati in lizza? Rossano Rubicondi, ex fidanzato di Ivana Trump, poi il comico Gene Gnocchi, le attrici Simona Izzo e Serena Grandi, Paolo Ciavarro (figlio di Eleonora Giorgi e Massimo). Ma non è finita qui. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero partecipare anche i fratelli della star tv e stilista argentina naturalizzata italiana Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Tra i papabili concorrenti c’è anche la webstar Francesco Nozzolino.