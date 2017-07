Cristina Plevani è caduta in miseria? La vincitrice della prima e storica edizione del Grande Fratello è stata tirata in ballo dal nuovo settimanale di gossip Spy, diretto da Alfonso Signorini, che l’ha inserita nella classifica dei vip in miseria. “Vip in miseria – si legge su Spy -, dalle stelle alle stalle. C’è chi ieri spendeva 200 mila euro al giorno e oggi ha una pensione di 500 euro al mese. Chi si è giocato tutto a carte, chi deve allo Stato cifre a sei zeri, chi ha truffato (ed è stato denunciato) e chi lo è stato (truffato). Ecco quelli che sono passati dalla fama… alla fame”. Il servizio è stato accompagnato da alcune foto dei vip, tra cui quella di Cristina. La didascalia è piuttosto chiara: “Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, è tornata a fare la bagnina a Iseo”. L’ex gieffina Cristina Plevani ha replicato sdegnata all’indiscrezione lanciata da Spy.

Cristina è andata su tutte le furie e ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post durissimo contro Spy e il giornalista che ha scritto il pezzo. Ha pubblicato uno stralcio dell’articolo di Spy e ha esordito così: “Scusate, ma dalle stelle alle stalle una beata mazza. Ma davvero il valore di una persona viene decretato da quello che fa o meno in televisione? A primo impatto mi viene da dire: …alle stalle tua sorella!!! Ma anche se vivessi in una stalla, a voi che ve frega?”.

L’ex gieffina ha poi sottolineato: “Per puntualizzare la cronaca sono un’istruttice di nuoto di I e II livello FIN, sono istruttrice fitness FIN e anche bagnina. E non per questo mi sento inferiore a chi, a differenza mia, lavora nel fantastico mondo dello spettacolo… – ha continuato – spesso calpestato da persone con una dignità pari allo zero.

Giornalai da strapazzo”.