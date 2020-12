Dayane Mello del Grande Fratello Vip 2020 ha una relazione speciale con un’altra donna? Lo scoop è stato diffuso da Dagospia. La bellissima e sensuale modella e showgirl brasiliana ha una liaison particolare con un’altra modella della sua stessa agenzia?

Dayane Mello – Foto: Instagram

La mamma vip brasiliana ed ex fidanzata del modello italiano Stefano Sala è finita al centro del gossip in questi ultimi mesi per la sua complicità unica con l’attrice siciliana Adua Del Vesco.

Lo scorso 10 novembre il giornalista Alberto Dandolo aveva scritto su Dagospia: “In pochi sanno che tempo fa la prezzemolina brasiliana fu a lungo corteggiata una nota showgirl latina. Di chi si tratta? E le avances furono corrisposte? Ah saperlo…”.

Ora Dandolo è tornato alla carica: “Adua Del Vesco ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane. Chi la spunterà tra le due?”.

Amore lesbo a favor di business? E voi che cosa ne pensate? Come direbbe la mitologica Tina Cipollari di Uomini e Donne è tutta una questione di business e pubblicità?